Рыженков: Глобальное Большинство вместе с единомышленниками строит новый мир

«Действительно, парадоксально, что и сегодня новый мир рождается в муках, поскольку старый мир не желает спокойно уйти со сцены. И да, не мы разрушаем старый мир. В этом хорошо преуспевает сам Запад. Но именно мы — Глобальное Большинство — строим новый! Особо отмечу — вместе. Вместе с нашими единомышленниками», — подчеркнул Максим Рыженков. -0-