Рыженков: Запад должен быть лидером в процессе перемен, а не источником угроз и потерь

«Да, уже целые 25 лет отделяют нас от памятного Саммита тысячелетия, на котором были приняты Цели развития тысячелетия. Тогда казалось, что с началом нового тысячелетия мы входим и в новую эру — благой глобализации и всеобщего процветания. И где же мы находимся четверть века спустя? С одной стороны, мы стали еще более взаимосвязанными и взаимозависимыми. Эта заслуга технологического развития, которое постоянно изменяет понятия времени и пространства. Но, с другой стороны, появились множественные линии разлома, которые перечеркивают напрочь весь позитив», — сказал Максим Рыженков.