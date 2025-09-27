Рыженков: Запад должен быть лидером в процессе перемен, а не источником угроз и потерь

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад должен быть лидером в процессе перемен, а не источником угроз и потерь. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр отметил, что прошло уже четверть века с момента, когда с трибуны Генеральной Ассамблеи прозвучали одни из величайших надежд и обещаний в истории ООН.
«Да, уже целые 25 лет отделяют нас от памятного Саммита тысячелетия, на котором были приняты Цели развития тысячелетия. Тогда казалось, что с началом нового тысячелетия мы входим и в новую эру — благой глобализации и всеобщего процветания. И где же мы находимся четверть века спустя? С одной стороны, мы стали еще более взаимосвязанными и взаимозависимыми. Эта заслуга технологического развития, которое постоянно изменяет понятия времени и пространства. Но, с другой стороны, появились множественные линии разлома, которые перечеркивают напрочь весь позитив», — сказал Максим Рыженков.
«Прошедшие четверть века показали, что многие на Западе так и не смогли отказаться от своего многовекового менталитета. Поэтому Запад стал не лидером в процессе перемен, а источником угроз и потерь. У определенных западных элит, привыкших жить столетиями за счет других, продолжает присутствовать хоть и модернизированная, но все же колониальная инерция мышления. Неудивительно, что и сегодня они продолжают проявлять спесь высокомерия и силы в отношении развивающихся стран, которая была характерна для колониальных времен», — заявил министр.
/Будет дополнено/.-0-