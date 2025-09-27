Лавров: Сталин, по легенде, предлагал Сочи для размещения штаб-квартиры ООН

«Есть такая легенда, что когда в первый раз были переговоры, в ходе которых упомянулось о необходимости создания всемирной организации, между Сталином, Рузвельтом и Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможности переноса штаб-квартиры всемирной организации из США в связи с нарушениями ими своих обязательств страны-хозяйки.
«Сочи доказал, что может принимать крупные мероприятия, и олимпийская инфраструктура, если такое решение будет принято, там готова, поэтому заниматься спортом всем сотрудниками Секретариата [ООН] там будет комфортно», — отметил глава МИД РФ.
В 1946 году Нью-Йорк был официально выбран местом нахождения Центральных учреждений ООН. Вопросы пребывания штаб-квартиры ООН в США регулирует заключенное между всемирной организацией и Вашингтоном соглашение, принятое Генассамблеей 31 октября 1947 года (резолюция 169). Согласно этому документу, территория, занимаемая учреждениями ООН, является «международной зоной, принадлежащей всем государствам-членам». Американские власти обязаны не препятствовать въезду на территорию штаб-квартиры и выезду с нее лиц, официально приезжающих на мероприятия ООН. К ним относятся представители или должностные лица стран — членов ООН или специализированных учреждений, эксперты, аккредитованные при ООН журналисты, а также представители неправительственных организаций, привлекаемые для консультаций. США обязаны предоставлять этим лицам визы «безвозмездно и в возможно краткий срок».