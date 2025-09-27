Лавров заявил о попытках НАТО взять в военное кольцо всю Евразию

Североатлантический альянс создаёт угрозы не только для России и Китая, но и стремится окружить военной инфраструктурой всю Евразию. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.