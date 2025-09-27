Лавров предупредил, что Киев пожалеет, попытавшись «состряпать провокации»

Министр подчеркнул, что военная разведка и Служба внешней разведки РФ работают и периодически показывает истинное лицо пытающихся состряпать такие провокации. Лавров отметил, что о том, каким будет ответ Москвы, сейчас гадать не очень перспективно. Он заверил, что ответ на провокации обязательно будет.