Лавров предупредил, что Киев пожалеет, попытавшись «состряпать провокации»

Россия осведомлена о попытках Украины «состряпать провокации», Киев сильно пожалеет в случае реализации таких планов. Об этом предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Министр подчеркнул, что военная разведка и Служба внешней разведки РФ работают и периодически показывает истинное лицо пытающихся состряпать такие провокации. Лавров отметил, что о том, каким будет ответ Москвы, сейчас гадать не очень перспективно. Он заверил, что ответ на провокации обязательно будет.
«Если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьезно пожалеют», — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.
Ранее Лавров заявил, что Москва не видит у Киева и Европы желания договариваться по-честному.