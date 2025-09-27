Ричмонд
Лавров предупредил, что Киев пожалеет, попытавшись «состряпать провокации»

Глава МИД РФ подчеркнул, что ответ России обязательно будет.

Источник: Аргументы и факты

Россия осведомлена о попытках Украины «состряпать провокации», Киев сильно пожалеет в случае реализации таких планов. Об этом предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр подчеркнул, что военная разведка и Служба внешней разведки РФ работают и периодически показывает истинное лицо пытающихся состряпать такие провокации. Лавров отметил, что о том, каким будет ответ Москвы, сейчас гадать не очень перспективно. Он заверил, что ответ на провокации обязательно будет.

«Если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьезно пожалеют», — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее Лавров заявил, что Москва не видит у Киева и Европы желания договариваться по-честному.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше