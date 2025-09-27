Захарова призвала узнать, почему отключился микрофон Бербок на словах об РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Секретариата ООН выяснить причины отключения микрофона председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналены Бербок во время представления российской делегации.
По словам дипломата, микрофон Бербок был выключен либо ею самой, либо кем-то со стороны именно в момент произнесения слов «Российская Федерация».
«Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой», — отметила Захарова в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров собрал полный зал журналистов на пресс-конференции в ООН.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше