МО предложило изменить список болезней, запрещающих службу при мобилизации

Министерство обороны РФ предложило расширить перечень заболеваний, при которых ограниченно годные к службе не могут заключать контракт в случае мобилизации. Разработан соответствующий нормативный акт. Он опубликован на официальном портале обнародования законодательных документов.
Как известно, на данный момент заключать контракт при подобных обстоятельствах нельзя при 26 заболеваниях. Однако ведомство предлагает увеличить список сразу на девять позиций. То есть, увеличить его до 35. Сейчас проект находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы.
Напомним, в феврале 2025 года Министерство обороны также предложило изменить категории годности для ряда болезней. Все ради самих военнослужащих. Поскольку некоторые из них, получив два-три ранения, хотят продлить контракт, но не могут этого сделать.