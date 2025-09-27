Лавров отреагировал на возможный отказ Турции от российского топлива

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН прокомментировал возможность того, что Турция откажется от импорта российского газа и нефти.
По словам Лаврова, Россия уважает позицию Анкары и не сомневается, что Турция учитывает интересы своего народа.
«Я не хочу строить предположения, но хочу подтвердить то, что всегда говорю в отношении Турции и любого другого нашего партнера: мы уважаем позицию Турецкой Республики и мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Америки Дональд Трамп выразил уверенность, что Турция прекратит закупки нефти у РФ.