Лавров отреагировал на возможный отказ Турции от российского топлива

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН прокомментировал возможность того, что Турция откажется от импорта российского газа и нефти.

По словам Лаврова, Россия уважает позицию Анкары и не сомневается, что Турция учитывает интересы своего народа.

«Я не хочу строить предположения, но хочу подтвердить то, что всегда говорю в отношении Турции и любого другого нашего партнера: мы уважаем позицию Турецкой Республики и мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Америки Дональд Трамп выразил уверенность, что Турция прекратит закупки нефти у РФ.

