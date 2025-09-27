В ходе встречи в Белом доме Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине

Ранее Эрдоган выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за эскалацию конфликта на Украине на так называемых «баронов войны». При этом турецкий президент не конкретизировал, какие именно страны или силы он подразумевает под определением. Его выступление подчёркивает активную посредническую роль Анкары в урегулировании международных конфликтов, однако оставляет открытым вопрос о непосредственных объектах критики.