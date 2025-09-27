27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Европу и Украину в провоцировании масштабного конфликта с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
«Проблема в том, что Киев, ЕС и НАТО уже показали, что они вполне способны на эти провокации под ложным флагом!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
Он также призвал французские власти отказаться от участия в финансировании украинского конфликта и не отправлять Киеву «ни евро, ни оружия, ни солдата».-0-
