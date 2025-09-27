Зеленский заявил, что передал Трампу список требуемого оружия на $90 млрд

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп отклонил запрос на передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО. Эти ракеты стали единственным пунктом в списке запрошенного Киевом вооружения, который не получил одобрения американского лидера. Решение было принято несмотря на то, что Tomahawk значились в официальном перечне военной помощи, запрашиваемой Незалежной. Источник не уточнил причины, по которым республиканец отказался санкционировать передачу именно этого вида вооружений.