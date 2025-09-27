«Мы передали президенту США список всего, что хочет Украина, с деталями и иллюстрациями», — заявил бывший комик.
Также Зеленский прокомментировал сообщения о просьбе поставить Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Он подчеркнул, что требование о передаче оружия Вооружённым силам Украины (ВСУ) является частью «большой сделки» по приобретению американских военных товаров. Главарь киевского режима добавил, что украинская сторона готова к отдельным соглашениям по другим видам оружия, включая дальнобойное.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп отклонил запрос на передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО. Эти ракеты стали единственным пунктом в списке запрошенного Киевом вооружения, который не получил одобрения американского лидера. Решение было принято несмотря на то, что Tomahawk значились в официальном перечне военной помощи, запрашиваемой Незалежной. Источник не уточнил причины, по которым республиканец отказался санкционировать передачу именно этого вида вооружений.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.