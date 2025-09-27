Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Россия видела реакцию США на инициативу по ДСНВ

Глава МИД РФ ожидает, что первые оценки инициативы по ДСНВ начнут поступать после ГА ООН.

Источник: Аргументы и факты

Россия видела первую реакцию Вашингтона на предложение Москвы придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще год после истечения срока его действия. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в субботу, 27 сентября, на пресс-конференции Генассамблеи ОНН.

Он напомнил, что первой на инициативу реагировала официальный представитель Белого дома.

«Она сказала, что это очень интересное заявление и президент Дональд Трамп обязательно лично его прокомментирует. Мы из этого исходим», — подчеркнул глава российского МИД.

Он выразил уверенность, что оценки российской инициативы по ДСНВ начнут поступать после того, как «схлынет суета недели высокого уровня».

Ранее в Кремле заявили, что Путин инициативой по ДСНВ протягивает руку.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше