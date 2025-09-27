Лавров: Россия видела реакцию США на инициативу по ДСНВ

Россия видела первую реакцию Вашингтона на предложение Москвы придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще год после истечения срока его действия. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в субботу, 27 сентября, на пресс-конференции Генассамблеи ОНН.
Он напомнил, что первой на инициативу реагировала официальный представитель Белого дома.
«Она сказала, что это очень интересное заявление и президент Дональд Трамп обязательно лично его прокомментирует. Мы из этого исходим», — подчеркнул глава российского МИД.
Он выразил уверенность, что оценки российской инициативы по ДСНВ начнут поступать после того, как «схлынет суета недели высокого уровня».
Ранее в Кремле заявили, что Путин инициативой по ДСНВ протягивает руку.