Лавров: торговое партнерство РФ и Индии не находится под угрозой

«Если кто-то будет предпринимать попытки ограничить сотрудничество, то я еще раз говорю, что индийский премьер-министр, индийский министр иностранных дел все объяснили, что Индия сама выбирает себе партнеров. Если у США есть предложение о том, как обогатить двусторонний товарооборот между Индией и США, они готовы обсуждать условия, которые американцы предложат», — отметил министр на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.