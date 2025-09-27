Лавров: торговое партнерство РФ и Индии не находится под угрозой

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что торговое сотрудничество России и Индии не находится под угрозой из-за международных санкций. По его словам, Нью-Дели самостоятельно выбирает своих партнеров.
Лавров подчеркнул, что двусторонние экономические связи сохраняют стабильность и на них никто не покушается.
«Если кто-то будет предпринимать попытки ограничить сотрудничество, то я еще раз говорю, что индийский премьер-министр, индийский министр иностранных дел все объяснили, что Индия сама выбирает себе партнеров. Если у США есть предложение о том, как обогатить двусторонний товарооборот между Индией и США, они готовы обсуждать условия, которые американцы предложат», — отметил министр на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее Лавров отреагировал на возможный отказ Турции от российского топлива.