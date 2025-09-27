Ричмонд
Лавров: торговое партнерство РФ и Индии не находится под угрозой

Лавров подчеркнул, что двусторонние экономические связи сохраняют стабильность и на них никто не покушается.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что торговое сотрудничество России и Индии не находится под угрозой из-за международных санкций. По его словам, Нью-Дели самостоятельно выбирает своих партнеров.

«Если кто-то будет предпринимать попытки ограничить сотрудничество, то я еще раз говорю, что индийский премьер-министр, индийский министр иностранных дел все объяснили, что Индия сама выбирает себе партнеров. Если у США есть предложение о том, как обогатить двусторонний товарооборот между Индией и США, они готовы обсуждать условия, которые американцы предложат», — отметил министр на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Лавров отреагировал на возможный отказ Турции от российского топлива.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше