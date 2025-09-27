Ричмонд
Лавров отказал бритнаскому журналисту в просьбе перейти на английский

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался переходить на английский язык в ответ на соответствующую просьбу журналиста из Великобритании, напомнив о том, что среди официальных языков Организации Объединенных Наций (ООН) есть и русский. Инцидент произошел на пресс-конференции по итогам выступлений в Генеральной Ассамблее ООН.

Журналист Sky News задал вопрос главе российского МИД и попросил его ответить на английском.

— Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать, — приводит слова Лаврова ТАСС.

В зале Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова находились два младших дипломата с Украины. Украинские представители пропустили множество выступлений, но пришли, когда на трибуну вышел глава МИД РФ.

В ходе выступления Лавров заявил, что Россия никогда не наносит удары по гражданским объектам и не использует беспилотники или ракеты против стран Евросоюза (ЕС) или Североатлантического альянса (НАТО). Также он заверил, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС. Он отметил, что любая агрессия против России будет встречена решительным отпором.

