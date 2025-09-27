Лавров отказал бритнаскому журналисту в просьбе перейти на английский

В ходе выступления Лавров заявил, что Россия никогда не наносит удары по гражданским объектам и не использует беспилотники или ракеты против стран Евросоюза (ЕС) или Североатлантического альянса (НАТО). Также он заверил, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС. Он отметил, что любая агрессия против России будет встречена решительным отпором.