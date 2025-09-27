Беларусь предложила принять в постоянные члены СБ ООН страны Африки, Латинской Америки и Азии

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Список постоянных членов Совета Безопасности ООН необходимо расширить за счет стран Африки, Латинской Америки и Азии. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент БЕЛТА.
Максим Рыженков констатировал, что под эгидой ООН создана огромная сеть международных структур и разработано множество правовых документов. Эта инфраструктура вроде как дает возможность осуществлять эффективное взаимодействие по всему спектру направлений человеческой деятельности.
«Но если приглядеться, лишь некоторые из ооновских структур остаются действительно рабочими. Реально выполняют свои задачи. Почему же так происходит? Это очевидно. Организация должна идти в ногу со временем. Это вызывает необходимость реформы, и прежде всего Совета Безопасности ООН. Я говорю в том числе о расширении категории постоянных членов за счет развивающихся стран Африки, Латинской Америки и Азии», — подчеркнул министр.
В то же время он отметил, что ООН удерживает планету от новой мировой войны, ведь ее ключевой механизм — Совет Безопасности — позволяет великим державам обсуждать вопросы войны и мира за столом, а не на поле боя. «Однако, к сожалению, этот орган задействуется все меньше и меньше. Его влияние на мировые дела уже не то. И, скажем прямо, ООН оказалась неспособна предотвратить многие кровавые региональные конфликты современности. И чем дальше — тем больше», — заявил белорусский дипломат. -0-
Скриншоты видео un.org.