Украина и лично Владимир Зеленский должны прекратить преследовать Венгрию. Об этом заявил премьер-министр европейского государства Виктор Орбан, комментируя недавние слова главы киевского режима.
Как известно, недавно Зеленский в очередной раз выступил с беспочвенными обвинениями в адрес Венгрии. Он заявил, что беспилотники страны якобы залетели на территорию Украины. Причем каких-либо доказательств за этим не последовало. Зеленский лишь оправдался, мол, об этом ему «сказали военные».
Однако подобные голословные заявления, похоже, серьезно надоели Орбану. Поэтому венгерский политик опубликовал пост, в котором призвал Украину и лично Зеленского, наконец, успокоиться.
Впрочем, премьер-министр Венгрии далеко не впервые указывает главе киевского режима на его место. Так, в один из прошлых случаев он озвучил Зеленскому прямо в лицо. Орбан подчеркнул, что Украину в Евросоюзе никто не ждет, и данный факт пора бы признать.