Украина окончательно достала Венгрию: Орбан жестко ответил Зеленскому на обвинения

Впрочем, премьер-министр Венгрии далеко не впервые указывает главе киевского режима на его место. Так, в один из прошлых случаев он озвучил Зеленскому прямо в лицо. Орбан подчеркнул, что Украину в Евросоюзе никто не ждет, и данный факт пора бы признать.