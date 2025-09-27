Захарова призвала выяснить, почему микрофон Бербок отключился на словах о России

Секретариату ООН следует разобраться, почему у председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Анналены Бербок пропал звук во время представления делегации из России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Соответствующий пост она опубликовала в личном Telegram-канале.
Публикацию Мария Захарова сопроводила фрагментом с выступления Бербок. На нем видно, как немецкий политик представляет делегации стран, но в момент объявления российских дипломатов ее микрофон попросту отключается. И это, отметила официальный представитель МИД РФ, вызывает вопросы.
«У Бербок либо выключили микрофон на словах “Российская Федерация” либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой», — подчеркнула Захарова.
Немногим ранее дипломат высказалась об идее ЕС по запрету туристических услуг в России. Она отметила, что от такого решения пострадают сами европейцы. Те, которые захотят посетить РФ. Захарова также добавила, что ЕС превращается в настоящее «фашиствующее чудовище».