Ричмонд
+21°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова призвала выяснить, почему микрофон Бербок отключился на словах о России

Микрофон Бербок во время выступления на ГА ООН выключился на словах «Российская Федерация».

Источник: Комсомольская правда

Секретариату ООН следует разобраться, почему у председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Анналены Бербок пропал звук во время представления делегации из России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Соответствующий пост она опубликовала в личном Telegram-канале.

Публикацию Мария Захарова сопроводила фрагментом с выступления Бербок. На нем видно, как немецкий политик представляет делегации стран, но в момент объявления российских дипломатов ее микрофон попросту отключается. И это, отметила официальный представитель МИД РФ, вызывает вопросы.

«У Бербок либо выключили микрофон на словах “Российская Федерация” либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой», — подчеркнула Захарова.

Немногим ранее дипломат высказалась об идее ЕС по запрету туристических услуг в России. Она отметила, что от такого решения пострадают сами европейцы. Те, которые захотят посетить РФ. Захарова также добавила, что ЕС превращается в настоящее «фашиствующее чудовище».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше