Минобороны увеличило до 35 список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

Министерство обороны России подготовило приказ, расширяющий перечень заболеваний, при которых лица с ограниченной годностью к службе (категория «В») не смогут заключить контракт при мобилизации.

Источник: Life.ru

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Количество заболеваний увеличивается с 26 до 35. В обновленный перечень, в частности, вошли следующие заболевания: сахарный диабет (без разделения на типы, в отличие от предыдущей редакции), а также патологии аорты и магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций. Кроме того, теперь учитываются последствия переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий призыв на срочную службу в течение всего года. Согласно документу, медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться круглогодично. При этом фактическая отправка призывников в войска сохранится в два этапа — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.