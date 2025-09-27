Минобороны увеличило до 35 список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Количество заболеваний увеличивается с 26 до 35. В обновленный перечень, в частности, вошли следующие заболевания: сахарный диабет (без разделения на типы, в отличие от предыдущей редакции), а также патологии аорты и магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций. Кроме того, теперь учитываются последствия переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности.