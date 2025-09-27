В Нидерландах раскрыли новую версию инцидента с дроном в аэропорту

По данным голландской телерадиовещательной корпорации NOS, ссылающейся на заявление Королевской военной полиции Нидерландов, инцидент с временным закрытием взлетно-посадочной полосы в аэропорту Схипхол под Амстердамом мог быть вызван не дроном, как считалось изначально, а воздушным шаром.
Инцидент произошел в субботу, когда одна из полос была недоступна для полетов примерно 45 минут, что привело к перенаправлению воздушных судов на соседнюю полосу.
Первоначально поступили сообщения от пилотов, которые около 12:10 заметили объект, похожий на беспилотник, на высоте приблизительно 150 метров. Однако последующее расследование, результаты которого были обнародованы военной полицией около 19:00 по местному времени, показало, что на радарных снимках объект зафиксирован не был. Это стало основанием для новой версии, согласно которой нарушителем воздушного пространства, скорее всего, был воздушный шар.
