В Нидерландах раскрыли новую версию инцидента с дроном в аэропорту

Первоначально поступили сообщения от пилотов, которые около 12:10 заметили объект, похожий на беспилотник, на высоте приблизительно 150 метров. Однако последующее расследование, результаты которого были обнародованы военной полицией около 19:00 по местному времени, показало, что на радарных снимках объект зафиксирован не был. Это стало основанием для новой версии, согласно которой нарушителем воздушного пространства, скорее всего, был воздушный шар.