В Нидерландах раскрыли новую версию инцидента с дроном в аэропорту

По данным голландской телерадиовещательной корпорации NOS, ссылающейся на заявление Королевской военной полиции Нидерландов, инцидент с временным закрытием взлетно-посадочной полосы в аэропорту Схипхол под Амстердамом мог быть вызван не дроном, как считалось изначально, а воздушным шаром.

Инцидент произошел в субботу, когда одна из полос была недоступна для полетов примерно 45 минут, что привело к перенаправлению воздушных судов на соседнюю полосу.

Первоначально поступили сообщения от пилотов, которые около 12:10 заметили объект, похожий на беспилотник, на высоте приблизительно 150 метров. Однако последующее расследование, результаты которого были обнародованы военной полицией около 19:00 по местному времени, показало, что на радарных снимках объект зафиксирован не был. Это стало основанием для новой версии, согласно которой нарушителем воздушного пространства, скорее всего, был воздушный шар.

Ранее сообщалось, что в США сделали неожиданное заявление о Мелании Трамп.

