«Русский здесь официальный»: Лавров осадил журналиста за просьбу говорить по-английски на ГА ООН

Ранее Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс создаёт угрозы не только для России и Китая, но и стремится окружить военной инфраструктурой всю Евразию. По его словам, НАТО активно расширяет своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Тихий океан, Южно-Китайское море и Тайваньский пролив. Главной причиной ухудшения международной безопасности, по мнению Лаврова, является стремление Запада сохранить гегемонию с опорой на военную силу. Министр добавил, что в конфронтационные схемы вовлекается всё больше стран и регионов.