«Русский здесь официальный»: Лавров осадил журналиста за просьбу говорить по-английски на ГА ООН

Во время пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД России Сергей Лавров в ответ на просьбу журналиста Sky News говорить на английском подчеркнул право говорить по-русски на полях ГА.

Источник: Life.ru

«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — заявил Лавров на русском языке.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс создаёт угрозы не только для России и Китая, но и стремится окружить военной инфраструктурой всю Евразию. По его словам, НАТО активно расширяет своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Тихий океан, Южно-Китайское море и Тайваньский пролив. Главной причиной ухудшения международной безопасности, по мнению Лаврова, является стремление Запада сохранить гегемонию с опорой на военную силу. Министр добавил, что в конфронтационные схемы вовлекается всё больше стран и регионов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

