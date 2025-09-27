Стали известны детали учений НАТО в ФРГ

Особенностью учений стала отработка действий в условиях потенциальных протестов населения против передислокации войск. Для этого были привлечены актеры, изображавшие демонстрантов. При этом, как отмечает телеканал, в пятницу и субботу на улицах Гамбурга действительно прошли акции протеста с участием нескольких сотен человек, выступавших против проведения натовских учений в городе. Сообщается, что следующие маневры этой серии, запланированные на 2026 год, получат название Red Storm Charlie.