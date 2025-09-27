Ричмонд
Стали известны детали учений НАТО в ФРГ

По информации телерадиокомпании NDR, в субботу бундесвер завершил в Гамбурге масштабные учения НАТО под кодовым названием Red Storm Bravo, которые стали самыми значительными маневрами в этом городе со времен окончания холодной войны.

По информации телерадиокомпании NDR, в субботу бундесвер завершил в Гамбурге масштабные учения НАТО под кодовым названием Red Storm Bravo, которые стали самыми значительными маневрами в этом городе со времен окончания холодной войны. Учения, проходившие с 25 по 27 сентября, были нацелены на отработку процедуры переброски воинских контингентов альянса на его восточный фланг, в страны Балтии.

В заключительный день маневров военные отрабатывали ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия на борту военного корвета, в результате которого появилось большое количество раненых, требующих эвакуации. Общее число участников учений составило примерно 500 военнослужащих, к которым присоединились представители полиции, пожарных служб, различных предприятий и государственных органов.

Особенностью учений стала отработка действий в условиях потенциальных протестов населения против передислокации войск. Для этого были привлечены актеры, изображавшие демонстрантов. При этом, как отмечает телеканал, в пятницу и субботу на улицах Гамбурга действительно прошли акции протеста с участием нескольких сотен человек, выступавших против проведения натовских учений в городе. Сообщается, что следующие маневры этой серии, запланированные на 2026 год, получат название Red Storm Charlie.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах раскрыли новую версию инцидента с дроном в аэропорту.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

