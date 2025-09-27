Министр Чекунков заявил о стратегической важности Арктической зоны для России

«Новые предприятия — это значит новые подходы и технологии. Люди с удовольствием сюда едут. На предприятиях Дальнего Востока интересно работать. Да, суровый климат, низкие температуры, полярные ночи подходят не всем. Но Арктика и Дальний Восток притягивают самых амбициозных, самых образованных и самых смелых. Наверное, это ближе всего к работе в космосе, когда ты прикасаешься к чему-то, чего раньше не было», — подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.