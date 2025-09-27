Главный аэропорт Польши закрыли до утра 28 сентября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный аэропорт Польши — варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена — закрылся на прием и вылет самолетов до утра 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу аэропорта.
«Аэродром закрыт на вылет и посадку до 05:00 по всемирному времени (08.00 по минскому времени)», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил причины закрытия, однако напомнил, что предупреждение о прекращении взлетно-посадочных операций заранее довели до сведения всех авиакомпаний. -0-