Украина нашла неожиданных покупателей для своего вооружения

Зеленский заявил, что речь идет исключительно о контролируемом экспорте тех видов оружия, в которых украинская армия не испытывает недостатка. Вырученные от этих сделок средства планируется направить на закупку именно тех вооружений, которых войскам не хватает в настоящее время.