Украина нашла неожиданных покупателей для своего вооружения

По заявлению Владимира Зеленского, Украина договорилась с рядом африканских государств о поставках излишков вооружения, первоначально произведенного для Вооруженных Сил Украины. Как сообщает украинский лидер в своем Telegram-канале, соответствующие договоренности были достигнуты на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Конкретные страны-партнеры не называются.
Зеленский заявил, что речь идет исключительно о контролируемом экспорте тех видов оружия, в которых украинская армия не испытывает недостатка. Вырученные от этих сделок средства планируется направить на закупку именно тех вооружений, которых войскам не хватает в настоящее время.
Помимо африканских государств, Киев также намерен экспортировать оружие на рынки Европы, США и Ближнего Востока.
