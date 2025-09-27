Ричмонд
Украина нашла неожиданных покупателей для своего вооружения

По заявлению Владимира Зеленского, Украина договорилась с рядом африканских государств о поставках излишков вооружения, первоначально произведенного для Вооруженных Сил Украины. Как сообщает украинский лидер в своем Telegram-канале, соответствующие договоренности были достигнуты на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Конкретные страны-партнеры не называются.

Зеленский заявил, что речь идет исключительно о контролируемом экспорте тех видов оружия, в которых украинская армия не испытывает недостатка. Вырученные от этих сделок средства планируется направить на закупку именно тех вооружений, которых войскам не хватает в настоящее время.

Помимо африканских государств, Киев также намерен экспортировать оружие на рынки Европы, США и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что еще одно государство заявило о готовности отправить войска на Украину.

