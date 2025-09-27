В России назвали сокрушительным выступление Лаврова в ООН

Слуцкий отметил, что Лавров с предельной откровенностью изложил позицию России по созданию справедливого мирового порядка и прямо обвинил агрессивно настроенных западных политиков в стремлении развязать глобальный конфликт ради иллюзорной цели нанести Москве стратегическое поражение. Как подчеркнул депутат, с трибуны ООН вновь было заявлено о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине путем переговоров, направленных на устранение его глубинных причин.