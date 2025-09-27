Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России назвали сокрушительным выступление Лаврова в ООН

По оценке главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН оказалось сокрушительным для сторонников западной гегемонии и воинствующих русофобов.

По оценке главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН оказалось сокрушительным для сторонников западной гегемонии и воинствующих русофобов. В своем Telegram-канале парламентарий охарактеризовал речь главы российской делегации как ключевое событие высокоуровневой недели в Нью-Йорке.

Слуцкий отметил, что Лавров с предельной откровенностью изложил позицию России по созданию справедливого мирового порядка и прямо обвинил агрессивно настроенных западных политиков в стремлении развязать глобальный конфликт ради иллюзорной цели нанести Москве стратегическое поражение. Как подчеркнул депутат, с трибуны ООН вновь было заявлено о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине путем переговоров, направленных на устранение его глубинных причин.

Также была подтверждена готовность соблюдать ограничения договора СНВ-3 после истечения его срока действия 5 февраля 2025 года.

Особое внимание, по словам Слуцкого, было уделено российской инициативе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, за которой, по его мнению, стоит будущее, в то время как реставрация евроатлантической модели бесперспективна.

Ранее офис Бербок раскрыл, почему отключился ее микрофон на словах о делегации России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше