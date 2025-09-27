Ричмонд
Неожиданный секьюрити: Пресс-конференцию Лаврова охраняла немецкая овчарка

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова после выступления на Генассамблее ООН проходила под охраной немецкой овчарки. Об этом сообщила в своих социальных сетях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав фотографию четвероногого «охранника».

По словам Захаровой, во время ответов министра на вопросы журналистов пёс временами одобрительно лаял.

«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял пёсель, который периодически ободрительно подавал голос», — отметила дипломат.

Ранее на пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Лавров в ответ на просьбу журналиста Sky News говорить на английском подчеркнул право говорить по-русски на полях ГА. Министр заявил, что русский является официальным языком ООН, и выразил признательность за уважение к возможности его использования.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

