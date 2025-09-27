Неожиданный секьюрити: Пресс-конференцию Лаврова охраняла немецкая овчарка

Ранее на пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Лавров в ответ на просьбу журналиста Sky News говорить на английском подчеркнул право говорить по-русски на полях ГА. Министр заявил, что русский является официальным языком ООН, и выразил признательность за уважение к возможности его использования.