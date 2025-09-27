Офис Бербок оправдался из-за конфуза на выступлении: почему микрофон отключили на словах о России

Представитель офиса председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз заявила, что отключение микрофона у главы немецкой дипломатии Анналены Бербок во время представления российской делегации связано с технической проблемой. Она рекомендовала обратиться за разъяснениями к секретариату ООН.
«Офис председателя Генеральной Ассамблеи не отвечает за технические аспекты в зале Генеральной Ассамблеи, это ответственность секретариата ООН. Просим вас обратиться в офис представителя генерального секретаря, где вам смогли бы помочь с этим вопросом», — сказала в беседе с агентством ТАСС Ла Нейс Коллинз.
Она отметила, что этот случай является технической ошибкой и не связан с деятельностью Бербок или офиса председателя.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала выяснить, почему микрофон Бербок отключился на словах о России. По словам Захаровой, «неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее».