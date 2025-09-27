Офис Бербок оправдался из-за конфуза на выступлении: почему микрофон отключили на словах о России

«Офис председателя Генеральной Ассамблеи не отвечает за технические аспекты в зале Генеральной Ассамблеи, это ответственность секретариата ООН. Просим вас обратиться в офис представителя генерального секретаря, где вам смогли бы помочь с этим вопросом», — сказала в беседе с агентством ТАСС Ла Нейс Коллинз.