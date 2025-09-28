Годовщину воссоединения с РФ Херсонская область отмечает под девизом единства

Ранее Минобороны России опубликовало схему освобожденных территорий. На карте показаны районы, занятые Вооруженными силами РФ с 1 января по 24 сентября 2024 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. По данным ведомства, в 2025 году российские военные освободили более 4,7 тыс. кв. км. Больше всего продвижение зафиксировано в ДНР — свыше 3308 кв. км. В ЛНР удалось освободить более 205 кв. км, в Харьковской области — свыше 542 кв. км.