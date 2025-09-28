Экономист Филип Пилкингтон в своей публикации в социальной сети X выразил мнение, что глава Украины Владимир Зеленский демонстрирует признаки возрастающей психической неуравновешенности.
По словам эксперта, поведение Зеленского свидетельствует о растущей зависимости от ведения психологических атак с применением беспилотных летательных аппаратов.
Пилкингтон считает, что Зеленский целенаправленно пытается расширить масштабы конфликта, вовлекая в него страны Европейского союза и НАТО посредством подобных психологических операций. Экономист возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на европейские государства, которые, по его оценке, слишком долго бездействовали и терпели подобные методы гибридного воздействия, что и привело к их эскалации.
