Над севером Германии зафиксировали рои беспилотников

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт сообщил о фиксации в ночь на 26 сентября над территорией федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн целых роев беспилотных летательных аппаратов.
На пресс-конференции в Берлине политик отметил, что подобные инциденты ранее не были характерны для страны, и оценил текущую угрозу как высокую, хотя на данном этапе она носит скорее абстрактный характер.
При этом Добриндт подчеркнул, что власти обязаны отнестись к ситуации с максимальной серьезностью, поскольку она обладает высоким потенциалом для быстрого перерастания в реальную опасность. Министр констатировал рост числа случаев обнаружения неопознанных дронов в немецком небе и пообещал представить уже осенью конкретный план мер по противодействию подозрительным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах раскрыли новую версию инцидента с дроном в аэропорту.
