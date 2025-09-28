Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над севером Германии зафиксировали рои беспилотников

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт сообщил о фиксации в ночь на 26 сентября над территорией федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн целых роев беспилотных летательных аппаратов.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт сообщил о фиксации в ночь на 26 сентября над территорией федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн целых роев беспилотных летательных аппаратов.

На пресс-конференции в Берлине политик отметил, что подобные инциденты ранее не были характерны для страны, и оценил текущую угрозу как высокую, хотя на данном этапе она носит скорее абстрактный характер.

При этом Добриндт подчеркнул, что власти обязаны отнестись к ситуации с максимальной серьезностью, поскольку она обладает высоким потенциалом для быстрого перерастания в реальную опасность. Министр констатировал рост числа случаев обнаружения неопознанных дронов в немецком небе и пообещал представить уже осенью конкретный план мер по противодействию подозрительным беспилотникам.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах раскрыли новую версию инцидента с дроном в аэропорту.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.