Над севером Германии зафиксировали рои беспилотников

При этом Добриндт подчеркнул, что власти обязаны отнестись к ситуации с максимальной серьезностью, поскольку она обладает высоким потенциалом для быстрого перерастания в реальную опасность. Министр констатировал рост числа случаев обнаружения неопознанных дронов в немецком небе и пообещал представить уже осенью конкретный план мер по противодействию подозрительным беспилотникам.