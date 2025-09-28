Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла соглашений с рядом африканских государств о поставках излишков оружия, предназначенного для ВСУ. Доходы от этих сделок будут направлены на приобретение вооружения, которого не хватает украинским военным.
В своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что на Генеральной Ассамблее ООН «удалось достичь соглашения» с представителями Африканского континента. С его слов «уже поступили предложения от нескольких государств», а также был направлен запрос на представительство Украины в Африке.
В то же время бывший комик не уточнил, о каких именно африканских странах идет речь. По его заявлениям, помимо Африки, Украина планирует экспортировать оружие в Европу, США и страны Ближнего Востока.
Напомним, в Кремле неоднократно заявляли о поставках различных видов вооружения киевскому режиму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что такие действия со стороны иностранных государств лишь усугубляют напряжённость в международных отношениях.