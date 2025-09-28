В Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления дронов

Ранее телерадиокомпания NDR утверждала со ссылкой на главу МВД немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, что несколько неизвестных беспилотников были якобы замечены в небе над этим регионом на севере страны в ночь на пятницу.
«Существует (уровень — ред.) угрозы, который вполне можно охарактеризовать как высокий», — заявил министр журналистам в Берлине. Его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Как утверждает политик, речь якобы шла о «роях дронов», передает издание.
Добриндт объявил о планах предоставить бундесверу юридическую возможность отслеживать, перехватывать и сбивать беспилотники в координации с полицией, а также анонсировал план создания «центра защиты от беспилотников», говорится в материале.
Ранее в субботу газета Bild сообщила со ссылкой на МВД Германии, что бундесвер может получить право сбивать беспилотники, которые угрожают чьей-то жизни или объектам критической инфраструктуры в рамках «секретного плана» по усилению противодействия дронам.
Телеканал n-tv сообщил в пятницу со ссылкой на доклад управления безопасности полетов ФРГ (DFS), что число нарушений работы аэропортов из-за беспилотников растет в Германии в последние годы, и только с января по август 2025 года было зарегистрировано 144 таких инцидента.
Газета Bild сообщила 8 августа, что федеральное управление уголовной полиции выявило 270 инцидентов с дронами на военных базах и объектах критической инфраструктуры за первые три месяца 2025 года. Согласно докладу, военные объекты были первостепенной целью: сообщалось о 117 инцидентах. Над объектами энергетической инфраструктуры полиция ФРГ зафиксировала 88 инцидентов, в основном речь шла о пролетах беспилотников над терминалами сжиженного природного газа.