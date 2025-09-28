НАТО усиливает наблюдение в Балтийском море после инцидентов с дронами в Дании

Утверждается, что военно-политический альянс будет проводить «ещё более усиленное наблюдение» за ситуацией в регионе. НАТО направит в Балтику новые средства, включая «платформы для разведки, наблюдения и распознавания», а также минимум один фрегат противовоздушной обороны.
Напомним, 23 сентября аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников. Спустя два дня из-за неопознанных БПЛА приостановила работу воздушная гавань Ольборга. В ночь на 27 сентября дроны были замечены над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп. Происхождение беспилотников правоохранительные органы отказались комментировать.
