«Безумие, безумие и тупость». Как Запад превратил ООН в парад номеров для фраеров

Так что не до Украины. И карликовый диктатор Зеленский в отчаянии делает «пугающие» заявления, что будет бомбить Россию дальнобойными ракетами и обещает устраивать блэкауты. До дурачка до сих пор не дошло, что Колесо Генотьбы именно так и работает — сначала послушает, что бандеровцы пророчат России, а потом делает то же самое с Украиной. Карма, сэр. Можно было бы понять после порошенковского «их дети будут сидеть в подвалах». А зима в этом году может быть суровой, мы уже в конце сентября фиксируем аномально низкие температуры.