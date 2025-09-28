Ричмонд
В Румынию прибудут 2,4 тыс. французских военных для участия в учениях НАТО

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Румынию прибудут 2,4 тыс. французских военных до 30 сентября для участия в учениях НАТО Dacian Fall 2025 («Дакийская осень — 2025»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.

«Эти 2 400 французских военных, которые будут принимать участие в учениях, кроме тех, которые входят в состав боевой группы НАТО в Чинку, въедут в страну начиная с сегодняшнего дня до 30 сентября через пограничные пункты Джурджу и Вама-Веке», — указывается в сообщении военного ведомства в Facebook.

Согласно Минобороны, учения пройдут в период с 20 октября по 13 ноября на учебных полигонах в Чинку, Смырдане, Капу-Мидия, Бабадаге, Богате, Алба-Юлии, Хану-Конаки, Джармате и Кырцишоаре.

В Dacian Fall 2025 всего примут участие 5 тыс. военных с 1,2 тыс. единиц боевой техники из Бельгии, Болгарии, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Франции. Учения будут проходить на территориях Румынии и Болгарии. -0-

