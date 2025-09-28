В Румынию прибудут 2,4 тыс. французских военных для участия в учениях НАТО

«Эти 2 400 французских военных, которые будут принимать участие в учениях, кроме тех, которые входят в состав боевой группы НАТО в Чинку, въедут в страну начиная с сегодняшнего дня до 30 сентября через пограничные пункты Джурджу и Вама-Веке», — указывается в сообщении военного ведомства в Facebook.