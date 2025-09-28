На Генассамблее ООН предупредили об угрозе войны из-за действий США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о возникновении реальной угрозы войны в Карибском море. По его словам, эта угроза связана с неоправданным развертыванием в регионе военно-воздушных и военно-морских сил США, включая ракетные комплексы, десантные корабли и атомные подводные лодки.
Кубинский министр назвал отговоркой заявление Вашингтона о том, что эти меры направлены на борьбу с наркоторговлей, отметив, что данная «легенда» не вызывает доверия у присутствующих в зале ООН. Он охарактеризовал действия США как агрессивные, создающие опасную ситуацию, нарушающие международное право и подрывающие региональную безопасность.
Выразив солидарность с правительством Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро, Родригес Паррилья подчеркнул, что Куба отвергает доктрину Монро, а также любые попытки милитаризации, внешнего вмешательства и установления империалистического доминирования в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Ранее сообщалось, что стали известны детали учений НАТО в ФРГ.
