В ООН подтвердили отключение микрофона Бербок из-за технических неполадок

23 сентября с техническими неисправностями в штаб-квартире ООН столкнулся президент США Дональд Трамп. Сначала расположенный при входе эскалатор перестал работать в то время, когда американский президент вместе с первой леди США Меланией Трамп вступил на него. Он так и не заработал, поэтому им пришлось подниматься наверх пешком. Во время выступления Трамп сообщил, что у него какое-то время не работал телесуфлер и что он был не против произнести речь и без него.