В ООН подтвердили отключение микрофона Бербок из-за технических неполадок

«Наш офис обратился в секретариат [ООН], который занимается вопросами оборудования в зале Генеральной Ассамблеи, и там подтвердили, что это была проблема с некоторым техническим оборудованием. На протяжении всей недели высокого уровня возникали технические проблемы, и сегодняшний день не стал исключением», — сказала корреспонденту ТАСС представитель офиса председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Секретариат ООН разобраться в причинах отключения микрофона Бербок в момент представления российской делегации. По словам Захаровой, либо у Бербок выключили микрофон на словах «Российская Федерация», либо председатель сама его выключила.
23 сентября с техническими неисправностями в штаб-квартире ООН столкнулся президент США Дональд Трамп. Сначала расположенный при входе эскалатор перестал работать в то время, когда американский президент вместе с первой леди США Меланией Трамп вступил на него. Он так и не заработал, поэтому им пришлось подниматься наверх пешком. Во время выступления Трамп сообщил, что у него какое-то время не работал телесуфлер и что он был не против произнести речь и без него.
В ООН после выступления Трампа заявили, что инцидент с эскалатором произошел случайно из-за срабатывания механизма безопасности, который, вероятно, активировал видеооператор. Однако Трамп назвал остановку эскалатора саботажем, призвал провести расследование и задержать виновных.