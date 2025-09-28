Лидера британской партии задержали после поездки в Москву

Согласно информации, опубликованной газетой The Daily Telegraph, лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй и его супруга были задержаны правоохранительными органами по возвращении в Великобританию из Москвы. Инцидент произошел 27 сентября в лондонском аэропорту Гатвик, куда политик и его жена Путри Гаятри Пертиви прибыли транзитным рейсом через Абу-Даби.
Столичная полиция подтвердила факт задержания, указав, что оно было проведено сотрудниками контртеррористического подразделения в соответствии с положениями Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года. После проведения необходимых процедур пара была отпущена без предъявления каких-либо официальных обвинений. Правоохранительные органы воздержались от комментариев относительно деталей и причин инцидента.
Представители Рабочей партии Великобритании расценили произошедшее как акт политически мотивированного давления и запугивания. Издание The Daily Telegraph не приводит сведений о целях визита Джорджа Гэллоуэя в Россию.
