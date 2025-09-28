В Молдове пройдут парламентские выборы

Молдова — парламентская республика. Однопалатный парламент является высшим представительным и законодательным органом страны и состоит из 101 депутата. Он осуществляет контроль над деятельностью исполнительной власти, принимает государственный бюджет, ратифицирует, приостанавливает или денонсирует международные договоры, принимает законы и постановления, назначает референдумы, объявляет мобилизацию и военное положение и др. Кроме того, депутаты выражают вотум доверия кандидату в премьер-министры, предложенному президентом после консультаций с парламентскими фракциями. -0-