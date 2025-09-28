Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыженков обсудил с Гутерришем укрепление роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития

«Обсуждены вопросы укрепления центральной роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития, а также необходимость выработки коллективных решений по актуальным вызовам современности», — отметили в пресс-службе ведомства.

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Рыженков с трибуны ООН рассказал, кого и почему не устраивает поствоенный миропорядок.

«Обсуждены вопросы укрепления центральной роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития, а также необходимость выработки коллективных решений по актуальным вызовам современности», — отметили в пресс-службе ведомства.

Белорусская сторона подтвердила готовность вносить вклад в консолидацию усилий государств в рамках подлинного многостороннего взаимодействия.

Министр также выразил благодарность генеральному секретарю за поддержку белорусских инициатив в ООН по Чернобыльской проблематике, борьбе с торговлей людьми и реализации Целей устойчивого развития.

На встрече министра с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок обсуждена повестка 80-й сессии Генассамблеи, вопросы реформирования организации, а также выборы следующего генерального секретаря ООН.

«Белорусская сторона особо отметила необходимость обеспечения равных прав для всех государств в деятельности Ассамблеи. Министр подчеркнул важность сохранения эффективного управления ООН. Отмечена неприемлемость избирательного подхода и применения двойных стандартов, подрывающих доверие к универсальной природе Организации Объединенных Наций», — рассказали в МИД. -0-

Фото МИДа.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше