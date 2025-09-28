Рыженков обсудил с Гутерришем укрепление роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.