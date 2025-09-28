Рыженков обсудил с Гутерришем укрепление роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития

Рыженков с трибуны ООН рассказал, кого и почему не устраивает поствоенный миропорядок.
«Обсуждены вопросы укрепления центральной роли ООН в обеспечении международной безопасности и устойчивого развития, а также необходимость выработки коллективных решений по актуальным вызовам современности», — отметили в пресс-службе ведомства.
Белорусская сторона подтвердила готовность вносить вклад в консолидацию усилий государств в рамках подлинного многостороннего взаимодействия.
Министр также выразил благодарность генеральному секретарю за поддержку белорусских инициатив в ООН по Чернобыльской проблематике, борьбе с торговлей людьми и реализации Целей устойчивого развития.
На встрече министра с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок обсуждена повестка 80-й сессии Генассамблеи, вопросы реформирования организации, а также выборы следующего генерального секретаря ООН.
«Белорусская сторона особо отметила необходимость обеспечения равных прав для всех государств в деятельности Ассамблеи. Министр подчеркнул важность сохранения эффективного управления ООН. Отмечена неприемлемость избирательного подхода и применения двойных стандартов, подрывающих доверие к универсальной природе Организации Объединенных Наций», — рассказали в МИД. -0-
Фото МИДа.