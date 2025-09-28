Мухлёж ради обострения: Захарова резко раскритиковала возврат санкций против Ирана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале резко раскритиковала попытки Великобритании, Германии и Франции возобновить старые санкции Совета Безопасности ООН против Ирана. По её словам, эти действия — «мухлёж», а юридическая основа санкций не выдерживает критики.
Она напомнила, что согласно резолюции 2231, любые претензии сначала должны рассматриваться через механизм по решению споров, и только если этот процесс зайдёт в тупик, допускается обращение в Совет Безопасности. Однако, подчеркнула Захарова, «евротройка» предпочла обойти этот установленный порядок.
«С точки зрения международного права это выглядит как мухлеж: если ты сам нарушаешь правила, то теряешь право пользоваться прописанными в них механизмами. А они — “серийные” нарушители резолюции 2231», — заявила представитель МИД.
Подчеркивается, что Россия категорически отвергает заявления Великобритании, Германии и Франции о запуске механизма snapback для восстановления антииранских санкций ООН по ядерной программе Ирана. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что эти страны часто нарушали достигнутые соглашения, поэтому не имеют права активировать соответствующие механизмы.