Мухлёж ради обострения: Захарова резко раскритиковала возврат санкций против Ирана

Она напомнила, что согласно резолюции 2231, любые претензии сначала должны рассматриваться через механизм по решению споров, и только если этот процесс зайдёт в тупик, допускается обращение в Совет Безопасности. Однако, подчеркнула Захарова, «евротройка» предпочла обойти этот установленный порядок.