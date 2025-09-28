«Зеленский становится всё более неуравновешенным и пристрастился к психологическим атакам беспилотников. Пока что всё [это] глупо», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).
Данный пост Пилкингтона стал ответом на публикацию венгерского политика Балажа Орбана, который сообщил о предпринятой Киевом попытке подрыва мирной ситуации в его стране.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в этот же день указал на разочарование Украины, принесенное неудачной попыткой втянуть Будапешт в конфликт с Москвой. По его словам, подобного рода провокации никогда не смогут повлиять на российско-венгерские отношения и не заставят его страну втянуться в боевые действия.