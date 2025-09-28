Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за появления «роев» беспилотников

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о фиксации «роев» неопознанных беспилотников в воздушном пространстве земли Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу. Об этом глава ведомства сообщил на пресс-конференции в Берлине.

Источник: Life.ru

Он отметил беспрецедентность ситуации и заявил о высокой степени угрозы. При этом Добриндт уточнил, что на данном этапе угроза носит скорее «абстрактный» характер, однако требует серьёзного отношения.

«Тем не менее это нечто, к чему мы вынуждены отнестись серьёзно, поскольку очень быстро из этого может возникнуть опасность», — добавил он.

Добриндт также проинформировал о росте случаев обнаружения неопознанных дронов в небе над Германией и сообщил о намерении осенью представить план мер по противодействию подозрительным БПЛА.

Ранее сообщалось, что НАТО усилит своё наблюдение в Балтийском море после ряда инцидентов с БПЛА в воздушном пространстве Дании. Альянс намерен использовать дополнительные платформы для разведки, наблюдения и распознавания, а также фрегат противовоздушной обороны. Мера принята из-за опасений, вызванных случаями нарушения работы аэропортов беспилотными летательными аппаратами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше