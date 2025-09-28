В США обрушились на Санду перед выборами в Молдавии

«Преследование лиц, замешанных в массовом взяточничестве, или религиозных деятелей, подозреваемых в работе на Россию, рискует оттолкнуть те слои населения, которые и без того не доверяют центральному правительству», — говорится в материале.
Как отмечает издание, противостояние с Россией приводит к борьбе правительства Санду с оппозицией, которая обращает внимание на проблемы со свободой слова в Молдавии и приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул.
Борьба с оппозицией в Молдавии
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия «Действие и солидарность» пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
В июле ЦИК республики отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства».
Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии «Великая Молдова» и «Сердце Молдовы».
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Moldova и другие — всего заблокировано более сотни каналов.