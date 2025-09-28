Эрдоган раскрыл причину провала Нетаньяху в ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценил выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед полупустым залом Генеральной Ассамблеи ООН как прямое следствие политики Израиля в секторе Газа. Выступление израильского лидера в пятницу сопровождалось демонстративным уходом представителей многих делегаций и протестными выкриками.
Эрдоган, выступая на дипломатическом форуме «Босфор», заявил, что на протяжении двух лет на глазах у мирового сообщества в Газе продолжается «позорный геноцид», характеризующийся бомбардировками мирного населения и использованием голода в качестве оружия массового уничтожения. Именно это, по его мнению, привело к тому, что Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам.
Турецкий лидер призвал «остановить чудовище», подчеркнув, что признание Палестины более чем 150 странами, хотя и запоздалое, является крайне важным шагом. При этом он задался вопросом, почему эти меры не были предприняты ранее, и призвал к необходимой самокритике для прекращения израильской агрессии.
Ранее сообщалось, что на Генассамблее ООН предупредили об угрозе войны из-за действий США.
