Эрдоган раскрыл причину провала Нетаньяху в ООН

Эрдоган, выступая на дипломатическом форуме «Босфор», заявил, что на протяжении двух лет на глазах у мирового сообщества в Газе продолжается «позорный геноцид», характеризующийся бомбардировками мирного населения и использованием голода в качестве оружия массового уничтожения. Именно это, по его мнению, привело к тому, что Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам.