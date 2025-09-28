«Уложил на лопатки»: Слуцкий прокомментировал выступление Лаврова на Генассамблее ООН

Ранее Сергей Лавров заявил, что любые попытки западных стран уничтожать воздушные цели над российской территорией повлекут за собой серьёзную ответную реакцию. Он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право предпринимать любые действия в отношении летательных аппаратов, находящихся в её воздушном пространстве. Лавров также отметил, что заявления президента США Дональда Трампа, в том числе касающиеся возможных ударов по России, не следует воспринимать буквально, поскольку в дипломатической практике применяются различные тактики.