На Западе указали на зависимость Зеленского от атак дронами.
Президент Украины Владимир Зеленский производит впечатление все более неуравновешенного человека. Он стал зависим от психологических атак с применением беспилотников и пытается вовлечь в конфликт другие страны. Об этом заявил экономист Филип Пилкингтон.
«Зеленский становится все более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием дронов. Он пытается распространить конфликт на ЕС и НАТО с помощью психологических операций с использованием дронов», — написал Пилкингтон в соцсети X. Эксперт также добавил, что вина за данную ситуацию лежит на самих европейцах, которые, по его мнению, «слишком долго терпели это насилие».
Ранее эксперты отмечали признаки эмоционального истощения у Владимира Зеленского: после переговоров с Дональдом Трампом специалист по языку жестов Илья Анищенко предположил у президента Украины депрессивное состояние. На фоне ухудшения ситуации на фронте и ограниченной информации о продвижении российских войск внутри руководства страны сохраняется напряженность, что также влияет на поведение Зеленского.