«Зеленский становится все более неуравновешенным и зависимым от психологических атак с использованием дронов. Он пытается распространить конфликт на ЕС и НАТО с помощью психологических операций с использованием дронов», — написал Пилкингтон в соцсети X. Эксперт также добавил, что вина за данную ситуацию лежит на самих европейцах, которые, по его мнению, «слишком долго терпели это насилие».