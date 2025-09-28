НАТО решил усилить присутствие в Балтийском регионе

«В регионе Балтийского моря (НАТО будет) проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств», — говорится в заявлении альянса.
Отмечается, что речь идет об использовании минимум одного фрегата, а также новых платформ разведки, наблюдения и зондирования. О том, какие силы НАТО предоставили эти средства, не сообщается.
Ранее политолог Игорь Жуковский оценил возможность конфликта России и НАТО на Балтике. По его мнению, российские власти могут применить ядерное сдерживание для устранения угроз в регионе.
