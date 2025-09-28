Глава МИД Сингапура Балакришнан призвал реформировать Совбез ООН

«Совету безопасности, на который устав ООН возлагает главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, необходима реформа для более эффективного выполнения этого мандата. Учащающееся и, позволю себе добавить, циничное использование права вето постоянными членами Совбеза должно быть ограничено», — сказал дипломат, добавив, что все члены ООН должны достичь соглашения о том, каким образом право вето будет осуществляться в будущем.