В США раскритиковали Санду накануне выборов в Молдове

Американская газета The Washington Post пишет, что незадолго до парламентских выборов в Молдавии, намеченных на 28 сентября, президент страны Майя Санду предпринимает шаги, которые могут серьезно подорвать доверие граждан к официальной власти.

Как отмечает издание, подобные действия, включая преследование фигурантов коррупционных скандалов и религиозных деятелей, заподозренных в связях с Москвой, рискуют оттолкнуть те группы населения, которые и так с недоверием относятся к центральному правительству.

Публикация указывает, что текущее противостояние с Россией используется властями Молдавии для борьбы с оппозицией, критикующей ухудшение ситуации со свободой слова в стране. В качестве примера приводится судебный приговор, вынесенный главе Гагаузии Евгении Гуцул.

Ранее сообщалось, что в Берлине прошла самая массовая пропалестинская демонстрация.

