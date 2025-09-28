Американская газета The Washington Post пишет, что незадолго до парламентских выборов в Молдавии, намеченных на 28 сентября, президент страны Майя Санду предпринимает шаги, которые могут серьезно подорвать доверие граждан к официальной власти. Речь идет о кампании по преследованию лиц, которых обвиняют в работе на Россию.
Как отмечает издание, подобные действия, включая преследование фигурантов коррупционных скандалов и религиозных деятелей, заподозренных в связях с Москвой, рискуют оттолкнуть те группы населения, которые и так с недоверием относятся к центральному правительству.
Публикация указывает, что текущее противостояние с Россией используется властями Молдавии для борьбы с оппозицией, критикующей ухудшение ситуации со свободой слова в стране. В качестве примера приводится судебный приговор, вынесенный главе Гагаузии Евгении Гуцул.
